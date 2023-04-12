الجيش الكويتي: قوة واجب “غيث” في حالة تأهب واستعداد تام للاسناد اللوجستي والانساني للتعامل مع الحالة المطرية

الجيش الكويتي: قوة واجب “غيث” في حالة تأهب واستعداد تام للاسناد اللوجستي والانساني للتعامل مع الحالة المطرية

اعلن الجيش الكويتي اليوم الاربعاء ان قوة الواجب (غيث) موضوعة في حالة تأهب واستعداد تام للمشاركة بتقديم جهود الدعم والاسناد وتقديم كافة الخدمات اللوجستية والإنسانية للتعامل مع الحالة المطرية في البلاد.

وقالت وزارة الدفاع في بيان صحفي ان ذلك يتم بالتنسيق مع وزارة الداخلية والحرس الوطني وقوة الاطفاء العام ووزارةالأشغال للمحافظة على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة جراء الأمطار الغزيرة والأحوال الجوية التي تشهدها البلاد.

اعلن الجيش الكويتي ان قوة الواجب (غيث) موضوعة في حالة تأهب واستعداد تام