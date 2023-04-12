قوة واجب (غيث) بالجيش الكويتي في حالة تأهب واستعداد تام للاسناد اللوجستي والانساني للتعامل مع الحالة المطرية

الجيش الكويتي: قوة واجب “غيث” في حالة تأهب واستعداد تام للاسناد اللوجستي والانساني للتعامل مع الحالة المطرية

12 أبريل، 2023
0 5 أقل من دقيقة

اعلن الجيش الكويتي اليوم الاربعاء ان قوة الواجب (غيث) موضوعة في حالة تأهب واستعداد تام للمشاركة بتقديم جهود الدعم والاسناد وتقديم كافة الخدمات اللوجستية والإنسانية للتعامل مع الحالة المطرية في البلاد.

وقالت وزارة الدفاع في بيان صحفي ان ذلك يتم بالتنسيق مع وزارة الداخلية والحرس الوطني وقوة الاطفاء العام ووزارةالأشغال للمحافظة على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة جراء الأمطار الغزيرة والأحوال الجوية التي تشهدها البلاد.

اعلن الجيش الكويتي ان قوة الواجب (غيث) موضوعة في حالة تأهب واستعداد تام
المصدر
كونا
الوسوم
12 أبريل، 2023
0 5 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

الداخلية تدعو الجميع لاتباع تعليمات رجال الأمن في حال وجود تحويلات بديلة أثناء هطول الأمطار

12 أبريل، 2023

وزارة الإعلام: خطة إعلامية متكاملة ورفع درجة الاستعداد في جميع القطاعات لمواكبة الحالة المطرية وتقلبات الطقس

12 أبريل، 2023

ديوان المحاسبة: التعامل مع 3222 موضوعا في السنة المالية “2022-2023” بقيمة 3.66 مليار دينار

12 أبريل، 2023

وزيرة “الأشغال” توجه قطاعات الوزارة بضرورة التواجد الميداني وتفعيل خطة الطوارئ لمتابعة الحالة المطرية

12 أبريل، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى