وزارة الداخلية

الداخلية تدعو الجميع لاتباع تعليمات رجال الأمن في حال وجود تحويلات بديلة أثناء هطول الأمطار

12 أبريل، 2023
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دعت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء الجميع الى ضرورة اتباع تعليمات وإرشادات رجال الامن بالطريق في حال وجود تحويلات او طرق بديلة أثناء هطول الأمطار على البلاد.

وطالبت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحفي الجميع ضرورة ترك مسافة امان لتجنب الاصطدام عند الوقوف المفاجئ.

وشدد الوزارة على أهمية ربط حزام الأمان وعدم القيادة بسرعة او استخدام الهاتف أثناء القيادة والحرص على جلوس الأطفال في المقاعد الخلفية وتجنب القيادة في الطرق التي بها تجمع مياه.

كما دعت الجميع الى متابعة وسائل الإعلام الرسمية والأخبار الصادرة من إدارة الأرصاد الجوية.

المصدر
كونا
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12 أبريل، 2023
0 14 أقل من دقيقة

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