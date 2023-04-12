رئيس الإمارات يصل القاهرة في زيارة رسمية

وصل الرئيس الإماراتي محمد بن زايد مساء الأربعاء إلى القاهرة، في زيارة رسمية يلتقي خلالها نظيره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقال بن زايد، في تغريدة على تويتر، إنه التقى السيسي فور وصوله القاهرة، مضيفًا “بحثنا تعزيز علاقتنا الأخوية الراسخة، ورؤيتنا نحو تعزيز السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة”.

ثاني أكبر مستثمر في مصر

تعد الإمارات ثاني أكبر مستثمر في مصر بعد السعودية، وتكتسب الزيارة أهمية خاصة وسط سعي مصر إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

خلال زيارة الرئيس محمد بن زايد إلى مصر في نوفمبر/ تشرين الثاني، وقعت البلدان اتفاقية لإنشاء أكبر مزرعة لطاقة الرياح في مصر بقدرة 10 غيغاواط عام 2024، بتكلفة 11 مليار دولار، ومن المقرر الانتهاء منها عام 2030.

ورصدت شركة إنتربرايز فنتشرز المصرية لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني، 66 عملية استحواذ تمت في السوق المصرية عام 2022، وكان على رأس المستحوذين صندوق الثروة السيادية في أبوظبي (الشركة القابضة إيه دي كيو).

وأصبحت إيه دي كيو أكبر مساهم مستقل في البنك التجاري الدولي، أكبر مصارف القطاع الخاص في مصر، بنسبة 17.5% بقيمة 911.5 مليون دولار.