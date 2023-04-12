وزير الصحة يتفقد مركز إدارة الأزمات بالوزارة للاطلاع على التدابير ومستوى الجاهزية لمواكبة الحالة المطرية التي تشهدها الكويت

تفقد وزير الصحة الكويتي الدكتور أحمد العوضي يرافقه وكيل الوزارة الدكتور مصطفى رضا اليوم الأربعاء مركز عمليات إدارة الأزمات بالوزارة للاطلاع على سير العمل في المرافق الصحية والاستعدادات المصاحبة للحالة المطرية وتقلبات الطقس التي تشهدها البلاد.

واستمع الوزير إلى شرح مفصل فيما يخص التدابير المتخذة وسير العمل في أقسام الحوادث وأوجه التنسيق مع فرق الطوارئ الطبية وخطة انتشارها ومستوى الجهوزية والتكامل والتنسيق بين قطاعات الوزارة ومختلف الجهات المعنية في الدولة عبر قاعدة البيانات التي يضمها المركز للتعامل بطريقة منهجية واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة وفق تحليل الوضع القائم ما يمكن من مواجهة الأزمة بأسرع وقت.

وتتأثر الكويت بحالة مطرية بدأت تدريجيا مساء أمس الثلاثاء ويتوقع استمرارها حتى عصر يوم غد الخميس وتكون متفاوتة الشدة غزيرة على بعض المناطق على أن تبلغ ذروتها اليوم حتى ظهر الغد بحسب تحذير سابق لإدارة الأرصاد الجوية.

وزير الصحة يتفقد مركز إدارة الأزمات بالوزارة