وزارة الإعلام: خطة إعلامية متكاملة ورفع درجة الاستعداد في جميع القطاعات لمواكبة الحالة المطرية وتقلبات الطقس

أكدت وزارة الإعلام الكويتية أنها بدأت (أمس الثلاثاء) في تنفيذ خطتها المتكاملة لمواكبة الحالة المطرية وتقلبات الطقس التي تشهدها البلاد وذلك برفع درجة الاستعداد في جميع قطاعاتها والتواجد على مدار الساعة في محافظات البلاد.

وقالت المتحدث باسم (الإعلام) أنوار مراد لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء أنه بتوجيهات من وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري ومتابعة مستمرة من وكيل وزارة الإعلام الدكتور ناصر المحيسن تم عمل خطة عمل شاملة في القطاعات البرامجية بغية تغطية جميع جوانب الحالة المطرية وتداعياتها عبر رفع درجة الاستعداد في جميع قطاعات الوزارة.

وأضافت مراد أن (الإعلام) قامت بالتنسيق الكامل والمسبق مع جميع الجهات والمؤسسات المعنية في الدولة في مقدمتها وزارة الداخلية وقوة الإطفاء العام و(الدفاع المدني) ووزارتي (الصحة) و(الأشغال العامة) تحقيقا للتكامل في العمل وتسخير الإمكانات وتبادل المعلومات.

وأوضحت أن تغطية ومتابعة حالة الطقس تتم عبر مختلف الوسائل الإعلامية التابعة لوزارة الإعلام عبر شبكة مراسلين في عموم محافظات البلاد من أجل نقل وقائع الحالة المطرية وتزويد المواطنين والمقيمين بالمعلومات وآخر التطورات التي قد تطرأ على حالة الطقس.

وأشارت إلى قيام الوزارة عبر وسائلها المختلفة على مدار الساعة ببث الفيديوهات والمقاطع التوعوية والإرشادات الخاصة بكيفية التعامل مع الحالات الطارئة التي قد تحدث في مثل هذه الأجواء غير المستقرة بالتعاون مع كافة جهات الدولة ذات الصلة.

وتتأثر بحالة مطرية بدأت تدريجيا مساء أمس الثلاثاء ويتوقع استمرارها حتى عصر يوم غد الخميس وتكون متفاوتة الشدة غزيرة على بعض المناطق على أن تبلغ ذروتها اليوم حتى ظهر الغد بحسب تحذير سابق لإدارة الأرصاد الجوية.