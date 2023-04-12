وزارة التربية: ماضون في تحقيق الاستفادة المثلى من التعليم الإلكتروني

وجهت وزارة التربية المدارس إلى ضرورة تفعيل منصة التعليم الإلكتروني والحرص على تفعيل حسابات المعلمين والمتعلمين، وذلك لاستخدامها في حالات الطوارئ عند تعذر وصول الطلبة إلى المدارس، لا سيما في الحالة الجوية التي تشهدها البلاد في هذه الأيام وعدم استقرار الطقس.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية أحمد الوهيدة إن قطاعات الوزارة تبذل جهودها لضمان استمرار التحصيل العلمي لأبنائنا الطلبة، وتشجيعهم لحضور الحصص الدارسية التي سيتم تقديمها غداً الخميس عبر منصة التعليم الإلكتروني «Teams».

وأشار الوهيدة إلى أن وزارة التربية حريصة على تحقيق الاستفادة المثلى من منصة التعليم عن بعد، وذلك لشرح الدروس وأداء واجبات الطلبة، مؤكداً أن وزارة التربية تحرص على وجود منصة التعليم الإلكتروني لضمان استمرار التحصيل العلمي للطلبة وعدم انقطاعهم عن دروسهم، والاستفادة من وسائل التكنولوجيا الحديثة لتحقيق هذه الغاية.

وأضاف الوهيدة أن التعليم الإلكتروني يساهم في توسيع آفاق الطلبة لاكتساب المهارات والمعلومات، وإتاحة فرصة التعلم والعمل الجماعي، وكذلك في تنمية شخصية المتعلم وتطوير مهاراته.