انخفاض عدد سكان اليابان للعام الثاني عشر على التوالي

انخفاض عدد سكان اليابان للعام الثاني عشر على التوالي

أظهرت بيانات الحكومة اليابانية، اليوم الأربعاء، انخفاض عدد سكان اليابان، بما في ذلك المقيمون الأجانب، بنحو 556 ألف نسمة، أو 0.44% مقارنة بعام 2022.

وبلغ عدد السكان، بما في ذلك المقيمون الأجانب، 124 مليون 947 ألف نسمة، في 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2022 ، بانخفاض للعام الثاني عشر على التوالي، وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة الشئون الداخلية في اليابان.

وذكرت الوزارة اليوم الأربعاء أن عدد المواطنين اليابانيين بلغ 122 مليون و 31 ألف نسمة، بانخفاض 750 ألف نسمة ، أو 0.61%، بحسب وكالة أنباء “جيجي برس” اليابانية.

وعلى مستوى المحافظات، ارتفع عدد سكان العاصمة طوكيو، بينما انخفض عدد السكان في أوكيناوا، جنوب اليابان، للمرة الأولى منذ عودتها إلى الإدارة اليابانية في عام 1972.