ديوان المحاسبة: التعامل مع 3222 موضوعا في السنة المالية “2022-2023” بقيمة 3.66 مليار دينار

ديوان المحاسبة: التعامل مع 3222 موضوعا في السنة المالية “2022-2023” بقيمة 3.66 مليار دينار

أعلن ديوان المحاسبة انه تعامل مع 3222 موضوعا في السنة المالية (2022-2023) بقيمة نحو 3.66 مليار دينار كويتي (نحو 11.94 مليار دولار أمريكي) وذلك عن طريق إبداء الرأي فيها.

وقالت مدقق في إدارة الرقابة المسبقة للشؤون العامة والخدمية بالديوان ضحى الشهاب في بيان صحفي اليوم الاربعاء إن عدد التعاقدات الإيرادية والمزايدات 167 موضوعا بقيمة 146 مليون دينار (نحو 476.4 مليون دولار).

وأضافت الشهاب أن الموضوعات المعروضة من الوزارات والإدارات الحكومية بلغت نسبته 79.36 في المئة من إجمالي الموضوعات بقيمة 3.21 مليار دينار (نحو 10.48 مليار دولار) مبينة أن نسبة الموضوعات المعروضة على الجهات ذات الميزانية الملحقة تبلغ 12.07 في المئة بينما الجهات المستقلة بلغت نسبتها 8.57 في المئة.

وأشارت إلى أن التصنيف الوظيفي للشؤون الصحية هو الأعلى من حيث عدد المواضيع اذ بلغت 1150 موضوعا بقيمة نحو 1.5 مليار دينار (نحو 4.9 مليار دولار) ويأتي بعده التصنيف الوظيفي للشؤون الاقتصادية لعدد 795 بقيمة نحو 1.1 مليار دينار (نحو 3.59 مليار دولار).

وذكرت أن التصنيف الوظيفي للأجهزة التنفيذية والتشريعية وشؤون المالية العامة والشؤون الخارجية يأتي أخيرا بواقع 314 موضوعا بقيمة 234 مليون دينار (نحو 763.6 مليون دولار) خلال فترة من 2022/04/01 إلى 223/03/31.

وأوضحت الشهاب أن أعمال الرقابة المسبقة لبعض الموضوعات المعروضة في الفترة المشار إليها أسفرت عن تحقيق وفر مباشر للخزانة العامة للدولة بقيمة 48 مليون دينار (نحو 156.6 مليون دولار).

من جهته قال مدقق مشارك في إدارة الرقابة المسبقة للشؤون الاقتصادية والدفاع والأمن بالديوان ناصر الشايع أنه تم اصدار 1769 موضوعا ما بين موافقة أو موافقة مشروطة أو تجديد موافقة بقيمة نحو 2.7 مليار دينار (نحو 8.8 مليار دولار).

وأضاف الشايع أنه تم رد أوراق الموضوع ل 1076 موضوعا بقيمة 389 مليون دينار (نحو 1.2 مليار دولار) مبينا أن الديوان أصدر رأيه بعدم الموافقة على 94 موضوعا بقيمة 417 مليون دينار (نحو 1.3 مليار دولار).

وأوضح أن الرقابة المسبقة قامت بإخطار إدارة المخالفات المالية بقيام بعض الجهات بالارتباط قبل الحصول على موافقته المسبقة وذلك بمخالفة أحكام المادتين (13 و14) من قانون انشاء ديوان المحاسبة ل27 موضوعا بقيمة نحو 13 مليون دينار (نحو 42.4 مليون دولار).