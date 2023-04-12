وزيرة “الأشغال” توجه قطاعات الوزارة بضرورة التواجد الميداني وتفعيل خطة الطوارئ لمتابعة الحالة المطرية

وجهت وزيرة الأشغال العامة الدكتورة أماني بوقماز جميع القطاعات المعنية في الوزارة بضرورة التواجد الميداني وتفعيل خطة الطوارئ لمتابعة الحالة المطرية التي تشهدها البلاد.

وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء إن الوزيرة بوقماز تتواجد بشكل متواصل في غرفة العمليات بقطاع شؤون هندسة الصيانة لمتابعة الحالة المطرية والاطلاع على آخر الاستعدادات بشأن التعامل معها.

وأشار البيان الى أن الوزيرة وجهت بالتنسيق مع الجهات المعنية (وزارة الداخلية ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزارة النفط وقوة الاطفاء العام والحرس الوطني والإدارة العامة للطيران المدني).

وكانت الوزيرة قد وجهت أمس الفرق المعنية إلى الاستعداد الكامل للأمطار مشددة على أهمية رفع حالة الجاهزية الكاملة لكل قطاعات الوزارة المختلفة مع إعلان إدارة الأرصاد الجوية عن هطول أمطار غزيرة.

وقامت الوزارة بتوزيع فرق الطوارئ على الأماكن الحرجة المتوقع أن تكون بها تجمعات للأمطار والأنفاق المختلفة لمتابعة آلية عمل غرف تصريف الأمطار في تلك الأنفاق والمواقع.