سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء خلال زيارتة إلى مبنى رئاسة قوة الإطفاء العام اليوم لتفقد غرفة الحوادث الكبرى

سمو رئيس مجلس الوزراء يقوم بزيارة إلى مبنى رئاسة قوة الإطفاء العام لتفقد غرفة الحوادث الكبرى

12 أبريل، 2023
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قام سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بزيارة إلى مبنى رئاسة قوة الإطفاء العام اليوم تفقد فيها غرفة الحوادث الكبرى.

واطلع سموه على استعدادات قوة الإطفاء العام للتعامل مع أية بلاغات خلال فترة الأمطار المتوقع هطولها على البلاد والاجراءات المتخذة للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

واستمع سمو رئيس مجلس الوزراء إلى شرح من المسؤولين بالقوة حول الخطة التي قاموا بإعدادها وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية في حال وقوع أي نوع من الحوادث وكيفية التعامل معها.

رافق سموه خلال الزيارة سعادة رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد راكان المكراد وعدد من قيادات القوة.

المصدر
كونا
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12 أبريل، 2023
0 7 أقل من دقيقة

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