النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح

الخالد يوجه بقبول الطلبة الاحتياط بدفعة الطلبة الضباط الجامعيين في أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية

12 أبريل، 2023
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أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح توجيهاته لقطاع التعليم والتدريب بقبول الاحتياط الذين تم إختيارهم في القرعة والتي أجريت للمقبولين من دفعة الطلبة الضباط الجامعيين (31) في أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية وعددهم (100).

وتأتي توجيهات معاليه بقبول الإحتياط ترجمة للتوجيهات السامية للقيادة السياسية والتي توصي دائما بضرورة دعم وتشجيع الشباب الكويتي، ومنحهم الفرصة للعطاء والبذل والعمل لخدمة الوطن من مختلف المواقع والتخصصات

المصدر
وزارة الداخلية
الوسوم
12 أبريل، 2023
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