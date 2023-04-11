“الصحة”: رفع مستوى الاستعداد والجاهزية بمراكز إسعاف الطوارئ الطبية تزامنا وتقلبات الطقس

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الثلاثاء رفع مستوى الاستعداد والجاهزية في مراكز إسعاف الطوارئ الطبية وذلك في ضوء تطورات حالة الطقس التي تشهدها البلاد.

وقال مدير إدارة الطوارئ الطبية الدكتور أحمد الشطي في بيان صحفي إنه تم رفع مستوى الجاهزية في جميع مناطق الإسعاف من حيث عدد سيارات الإسعاف والفنيين وفرق الطوارئ وفني الإسناد مشيرا إلى تخصيص ضابط اتصال في كل مستشفى استعدادا لأي حالة طوارئ.

وأضاف الشطي أن جميع إسعافات الطوارئ الطبية وآلياتها مجهزة بشكل كامل لمواجهة مختلف الحالات الطارئة مثل الغرق أو توقف القلب أو أمراض الحساسية والربو الناتجة عن الرطوبة أثناء هطول الأمطار.

ودعا المواطنين والمقيمين إلى اتباع إرشادات فرق الطوارئ المختلفة وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

يذكر أن إدارة الأرصاد الجوية قالت في وقت سابق من اليوم إن البلاد تتأثر بحالة مطرية تبدأ تدريجيا مساء اليوم حتى عصر الخميس وتكون متفاوتة الشدة غزيرة على بعض المناطق على أن تبلغ ذروتها بعد ظهر الأربعاء حتى ظهر الخميس.