الصحة: تسجيل نحو 160 حالة إصابة بأمراض السرطان بين الأطفال في البلاد سنويا

الصحة: تسجيل نحو 160 حالة إصابة بأمراض السرطان بين الأطفال في البلاد سنويا

قالت مسؤولة صحية كويتية اليوم الثلاثاء إن عدد الإصابات بمرض السرطان بين الأطفال في البلاد تتزايد إذ “يتم تسجيل نحو 100 حالة إصابة بالأورام ونحو 60 حالة بسرطان الدم (اللوكيميا) سنويا” مشيرة إلى توفر أحدث العلاجات العالمية سواء الكيماوية أو الإشعاعية أو العلاج المناعي.

وقالت رئيس قسم أمراض الدم وسرطان الأطفال وزراعة الخلايا الجذعية في مستشفى البنك الوطني الدكتورة سندس الشريدة في تصريح للصحفيين على هامش الغبقة الرمضانية التي أقامتها (رابطة أمراض الدم) إنه “تم تحديث البروتوكولات العلاجية وتطبيقها على خمس حالات انتكاسات (لوكيميا) وحققت نجاحات إيجابية”.

وأضافت الشريدة أنه يتم إجراء ما بين 15 و 20 عملية زراعة خلايا جذعية في البلاد سنويا طبقا للمعايير الدولية “بعد أن أصبحنا مركزا تابعا للهيئة الأوروبية لزراعة الدم النخاعي وأعضاء رئيسيين في المركز الدولي لأبحاث زرع النخاع العظمي والدم” منوهة إلى “التوسع في منظومة زراعة الخلايا الجذعية للأطفال في البلاد”.

وأفادت بأن برنامج (الخلايا الجذعية) شهد منذ إنشائه قبل عامين إجراء 33 عملية منها أربع حالات زراعة ذاتية و29 حالة من متبرع بتطابق كامل أو تطابق نصفي لمرضى يعانون من أمراض سرطانية وغير سرطانية كأمراض الدم ونقص المناعة.

ولفتت إلى أن “قسم أمراض الدم والأورام وزراعة الخلايا الجذعية في (مستشفى البنك الوطني) يعد القسم المتخصص الوحيد في دولة الكويت وذلك بتميز طواقمه الطبية المتخصصة في هذا المجال منذ بداية تقديم هذه الخدمة عام 2000”.

وأوضحت أنه تم تطوير الخدمات الطبية بتحسين جودة الخدمات الصحية وجودة تعليم الأطباء وتعدد تخصصاتهم الطبية.

ولفتت الشريدة إلى السعي لتكون دولة الكويت مركزا إقليميا وعالميا لعلاج أمراض الدم وسرطان الأطفال وزرع الخلايا الجذعية عبر تقديم أحدث العلاجات الكيماوية والمناعية أو التداخلية من عمليات أو العلاجات الإشعاعية للحصول على أفضل النتائج مع الحرص على سلامة المرضى.

وأشارت كذلك إلى الحرص على تطبيق سياسات علاجية جديدة في حالات (اللوكيميا) التي لا تستجيب للعلاج الروتيني أو انتكاساتها إضافة إلى إجراء عمليات زراعة خلايا جذعية متعددة على النهج المتطور منوهة بالتوسع الملموس في الأنشطة العلمية المتعددة وورش العمل المختلفة.

كما أشارت إلى التوسع في خدمة فصادة دم الأطفال العلاجية (الفصادة الضوئية وتجميع الخلايا الجذعية وتغيير البلازما) فضلا عن المزيد من الخطط المستقبلية قريبة المدى التي تنهض بصحة أطفالنا المصابين بأمراض الدم والأورام وسرطان الأطفال بأفضل جودة وعناية.

وأفادت الشريدة بأن قسم أمراض الدم وسرطان الأطفال وزراعة الخلايا الجذعية يضم 33 طبيبا منهم 14 استشاريا و18 طبيبا مسجلا في تخصص أمراض الدم والسرطان وزراعة الخلايا الجذعية يعملون بجد وإخلاص على مدار الساعة.