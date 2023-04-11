قائد مجموعة فاغنر العسكرية: روسيا تسيطر الآن على أكثر من 80% من باخموت

قائد مجموعة فاغنر العسكرية: روسيا تسيطر الآن على أكثر من 80% من باخموت

أعلنت مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة أنها تسيطر الآن على معظم أنحاء مدينة باخموت المتنازع عليها في شرق أوكرانيا بعد أشهر من القتال.

وقال يفجيني بريجوجين قائد فاغنر في مقطع فيديو نشره مدون عسكري روسي إن “معظم أنحاء باخموت، بما يمثل فعليا أكثر من 80% من المدينة، تخضع لسيطرتنا”.

ولم يتسن التحقق من صحة هذا التقرير بشكل مستقل.

وذكر بريجوجين أن أعمال القتال مازالت مستمرة في المناطق السكنية ذات المباني المرتفعة بالمدينة، ولكن جميع المناطق الصناعية والمباني الحكومية أصبحت بحوزة روسيا. وتتفق هذه التصريحات مع النتائج التي توصل إليها خبراء غربيون، بما في ذلك معهد دراسات الحرب بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وأكد بريجوجين أن القوات النظامية الروسية تحمي أجنحة قوات فاجنر، فيما تم نشر وحدات محمولة جوا في شمال وجنوب المدينة المدمرة.