“التربية” تقديم موعد انصراف الطلبة والمعلمين يوم غد الأربعاء 12 أبريل 2023 إلى الساعة 12 ظهراً

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية أ. أحمد الوهيدة، إنه بناءً على التقارير الواردة من إدارة الأرصاد الجوية التابعة للإدارة العامة للطيران المدني والتي أصدرت تحذيرات بوجود أمطار غزيرة وعواصف رعدية ، و تحسباً للحالة الجوية المتوقعة ، فسيتم تقديم موعد انصراف الطلبة والمعلمين يوم غد الأربعاء الموافق 12 أبريل 2023، إلى الساعة الثانية عشرة ظهراً، وذلك لسلامة تأمين وصولهم إلى منازلهم ، كما سيتم تعطيل الدراسة في جميع المدارس الحكومية والخاصة في البلاد للطلبة والمعلمين ، وذلك بسبب الأمطار المتوقعة هطولها يوم الخميس الموافق 13 أبريل 2023 ، و تحويل الدراسة لتكون (عن بُعد).

وأضاف المتحدث الرسمي أن هذه الخطوة تأتي حرصاً من وزارة التربية، على سلامة كافة منتسبيها من المتعلمين والمعلمين ، مؤكدا بالوقت ذاته على جاهزية الوزارة الدائمة لاتخاذ الإجراءات الملائمة في حالة الطقس غير المستقر، وناشد الجميع الالتزام بتعليمات الوزارة و متابعة التحديثات والإعلانات الرسمية المتعلقة بالدراسة على المواقع الرسمية للوزارة في وسائل التواصل الاجتماعي .