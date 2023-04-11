وزير “الإسكان” يؤكد حرصه على متابعة وتسريع تنفيذ كافة المشاريع السكنية

أكد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الإسكان مطلق العتيبي حرصه على متابعة تنفيذ كافة المشاريع الاسكانية وجودة الأعمال مع تسريع وتيرة التوزيعات للمشاريع ضمن خطة المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وأضاف الوزير العتيبي في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء أنه سيعمل بالتعاون مع قياديي (الكهرباء) والمؤسسة العامة للرعاية السكنية لتحقيق ما يتطلع إليه المواطنون وانجاز بنود الخطة التنموية للدولة ومشاريعها.

وأكد السعي لتعزيز التعاون بين (السكنية) و(الكهرباء) لإيصال التيار الكهربائي للمدن الاسكانية الجديدة وقسائم المواطنين والمباني العامة الجاهزة بما يضمن تفعيل الخدمات وتسليمها للجهات ذات العلاقة وتحقيق الفائدة للمواطنين وسكان تلك المدن.

وأعرب الوزير العتيبي عن شكره للقيادة السياسية التي أولته الثقة السامية باختياره ضمن التشكيل الحكومي الجديد.