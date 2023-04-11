جامعة الكويت تسجل براءة اختراع في مجال تطوير دواء لعلاج مرضى الربو والحساسية

سجلت جامعة الكويت من خلال مكتب براءات الاختراع والملكية الفكرية التابع لمكتب نائب مدير الجامعة للأبحاث براءة اختراع في مجال تطوير دواء لعلاج مرضى الربو والحساسية لدى (المكتب الأمريكي لبراءات الاختراع) التابع لوزارة التجارة الأمريكية.

وقالت الجامعة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن هذا الانجاز تم بجهود أستاذ قسم علم العقاقير بكلية الطب الدكتور تشارلز إيفيمالوم إيزيموزي وأستاذ قسم الكيمياء الصيدلانية في كليةالصيدلة الدكتور أولودوتون أديبايو فيليبس وذلك عبر اختراع (Oxazolidinone Hydroxamic Acid Derivatives).

وأثنى مدير الجامعة بالإنابة وفق البيان على الإنجاز المشرف وفخر جامعة الكويت بهذ الإنجاز متمنيا لهما دوام التفوق والمزيد من التقدم في مجال الأبحاث العلمية في السنوات القادمة.

من جانبه قال القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للأبحاث الدكتور عثمان الخضر بحسب البيان إن التقدم العلمي والتطور الاقتصادي المستدام هو نتاج الأبحاث العلمية الرصينة والتي تركز على إيجاد أفضل الحلول المبتكرة.

ولفت الخضر إلى أن الأبحاث العلمية هي المصدر الأساسي لتطوير منتجات جديدة من خلال تسجيل براءات الاختراع وحيازة حقوق الملكية الفكرية لها.

وأكد ان جامعة الكويت ممثلة بقطاع الأبحاث تقدم أفضل الخدمات للباحثين في مختلف التخصصات وتشجعهم وتوفر الدعم المستمر لهم تطبيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية دولة الكويت لعام 2035.

من جهتها أعربت مساعد نائب مدير الجامعة للتعاون البحثي الخارجي والاستشارات الدكتورة حنين الغبرا في البيان عن فخرها بالإنجاز الذي حققه الباحثان بحصولهما على براءة اختراع من المكتب الأمريكي لبراءات الاختراع.

وتوجهت الغبرا بالشكر لجميع من ساهم في هذا الانجاز بما يتماشى مع معايير الجودة التي تسعى لها جامعة الكويت وفي رفع تصنيفها العالمي بتحقيق المزيد من التمير في مجال البحث العلمي والخدمات المجتمعية.

بدوره قال المخترع إيزيموزي من قسم علم العقاقير بكلية الطب إن فكرة الاختراع تقوم على تطوير دواء لعلاج مرضى الربو والحساسية إذ إن الأدوية المتوفرة حاليا لهذه الأمراض ليست فعالة لأن كل دواء يستهدف تفاعلا واحدا فقط.

وأضاف أنه خلال براءة الاختراع قاموا بتطوير دواء جديد يستهدف كلا التفاعلين في نفس الوقت بفعالية كبيرة وبدون آثار جانبية كما يمكن أن يقلل من الالتهابات المرتبطة بأمراض أخرى.

وأوضح أن الاختبارات أظهرت أن هذا الدواء أكثر فاعلية من الأدوية المتوفرة حاليا في المجال الطبي مثل (Cromolyn وZileuton) في الوقاية والعلاج من أمراض الربو والحساسية مشيرا إلى أنه تم تسمية الدواء مبدئيا (PH-251) ليصبح أهم دواء لعلاج أمراض الربو والحساسية.