جنود الاحتلال الاسرائيلي

استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة ثالث برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

11 أبريل، 2023
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استشهد فلسطينيان وأصيب ثالث بجروح ، اليوم الثلاثاء، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في نابلس شمال الضفة الغربية وفق ما أعلنت مصادر فلسطينية.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية بأن طواقهما نقلت مصابا في كتفه بالرصاص الحي وشظية إلى المستشفى لتلقي العلاج فيما منعها جيش الاحتلال من الوصول إلى إصابة أخرى.

وفي وقت سابق اليوم ، أعلن الاحتلال أن قواته اعتقلت خلية تضم خمسة فلسطينيين في جنين بدعوى أنها “خططت لتنفيذ عملية تخريبية في الوقت الفوري” وصادرت ذخيرة وعتاد عسكري.

المصدر
وكالات
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11 أبريل، 2023
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