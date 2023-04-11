الهلال الأحمر الكويتي 100 متطوع ومتطوعة لتنظيم صلاة القيام في المسجد الكبير

الهلال الأحمر الكويتي: 100 متطوع ومتطوعة لتنظيم صلاة القيام في المسجد الكبير

11 أبريل، 2023
0 6 دقيقة واحدة

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم الثلاثاء مشاركة 100 متطوع ومتطوعة من الجمعية في تنظيم صلاة القيام في المسجد الكبير خلال العشر الأواخر من شهر رمضان وتقديم الخدمات للمصلين.

وقال مدير إدارة الشباب والمتطوعين في الجمعية الدكتور مساعد العنزي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن مشاركة متطوعي الجمعية تأتي للمساهمة في التنظيم وتقديم الاسعافات الأولية ومساعدة المصلين لاسيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف العنزي أن دور الجمعية في خدمة المصلين بالعشر الأواخر واجب ديني تشارك به كل عام مع باقي جهات الدولة مشيرا الى أن المتطوعين من الجنسين يتم توزيعهم على نقاط ثابتة خارج وداخل المسجد الكبير.

جانب من التنظيم

ولفت إلى أنه تم تزويد كل متطوع ومتطوعة بحقيبة إسعاف تحتوي على المعدات الطبية اللازمة وبعض مسكنات الألم للتعامل مع أي حالة في الموقع إلى جانب نقل أي حالات طارئة إلى العيادات التي تم تخصيصها للحالات الصعبة.

وذكر أنه تم توزيع كتيبات ارشادية على المتطوعين بعد التحاقهم بدورة تنشيطية حول الاسعافات الأولية وتلقيهم التعليمات الخاصة بكيفية تقديم الخدمات الطبية للمصلين خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضح أن الجمعية ستزيد عدد متطوعيها في ليلة السابع والعشرين من رمضان لأكثر من 120 متطوعا ومتطوعة موزعين على جميع الساحات الخارجية للمسجد وذلك للكثافة العددية المتوقعة من جموع المصلين في هذه الليلة.

جانب من التنظيم
المصدر
كونا
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11 أبريل، 2023
0 6 دقيقة واحدة

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