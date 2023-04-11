سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء

سمو رئيس مجلس الوزراء يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس العراقي للتهنئة بتشكيل الحكومة الجديدة

11 أبريل، 2023
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تلقى سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اتصالا هاتفيا اليوم من فخامة الرئيس الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد رئيس جمهورية العراق الشقيق هنأ خلاله سموه بمناسبة صدور الأمر الأميري بتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة.

وأعرب سموه عن خالص شكره وتقديره لفخامة رئيس جمهورية العراق الشقيق على مشاعره الطيبة والتي تؤكد عمق العلاقات الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين متمنيا لجمهورية العراق دوام التقدم والازدهار.

المصدر
كونا
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11 أبريل، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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