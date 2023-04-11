انعقاد أعمال الجولة الثامنة من المشاورات السياسية بين دولة الكويت والجمهورية التركية

انعقاد أعمال الجولة الثامنة من المشاورات السياسية بين دولة الكويت والجمهورية التركية

عقدت اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الخارجية أعمال الجولة الثامنة من المشاورات السياسية بين دولة الكويت والجمهورية التركية الصديقة حيث ترأس الجانب الكويتي نائب وزير الخارجية السفير منصور العتيبي في حين ترأس الجانب التركي نائب وزير الخارجية السفير بوراك اكتشابار.

وتم خلال الاجتماع استعراض علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجية المتميزة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة وبحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

كما تناولت المباحثات سبل تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين الكويتيين وأصحاب العقارات في تركيا إلى جانب التطرق إلى المشاريع الانشائية التي تتولاها الشركات التركية في دولة الكويت كما تم خلال المباحثات مناقشة التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.