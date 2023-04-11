الطلبة الكويتيون بالأردن .. تجسيد لدور الكويت الإنساني بحملات للاجئين السوريين

يجسد الطلبة الكويتيون الدارسون في الاردن دور الكويت الانساني من خلال حملات لصالح اللاجئين السوريين بالمملكة في شهر رمضان الكريم تحت مظلة حملة (الكويت بجانبكم) التي تشرف عليها وزارة الخارجية ممثلة بالسفارة الكويتية في الاردن.

ووزع الطلبة الدارسون في الجامعة الاردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا السلال والطرود الغذائية والهدايا والالعاب للأطفال بالتنسيق مع السفارة الكويتية في الاردن على الفئات المحتاجة في ثلاثة مخيمات للاجئين السوريين في منطقة (المفرق) الحدودية مع سوريا.

وقال القائم بالاعمال في سفارة دولة الكويت بالاردن المستشار الدكتور مبارك الهاجري لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان “مبادرة الطلبة تأتي في اطار العمل الانساني والخيري الذي تقوم به دولة الكويت على مختلف الاصعدة”.

عدد من الطالبات الكويتيات الدارسات في الاردن خلال الحملة الانسانية لصالح اللاجئين السوريين في الاردن

واضاف ان “الطلبة جزء من منظومة العمل الخيري الكويتي وهو جهد مارسوه في الاعوام السابقة اسنادا للمحتاجين في المملكة الاردنية الهاشمية”.

وأوضح الهاجري ان “هذا الجهد الانساني يتم بالتعاون مع جمعيات معتمدة لدى الجانبين الكويتي والاردني”.

من جانبه قال منظم الحملة عبدالرزاق القلاف في تصريح مماثل ل(كونا) ان الحملة تأتي عرفانا للمجتمع الاردني ومساهمة من الطلبة في تخفيف ظروف المعيشة الصعبة للاجئين في الاردن وفي اطار جهود الكويت الانسانية الممتدة في مختلف انحاء دول العالم.

جانب من المساعدات المقدمة من الطلبة الكويتيين الدارسين في الاردن للاجئين السوريين في الاردن

وأضاف ان “الحملة تمت بالتعاون مع جمعية (نماء) الخيرية وبتمويل من الطلبة الكويتيين الدراسين في الاردن الذين لبوا الدعوة لحملة تبرعات كان الهدف منها مد يد العون للاجئين من خلال طرود غذائية وتقديم الألعاب والهدايا للأطفال القاطنين في دار للايتام لرسم البسمة على وجوههم في هذا الشهر الفضيل”.

بدوره قال ممثل الطلبة الكويتيين في الجامعة الاردنية حمد الكندري في تصريح ل(كونا) “تم خلال الحملة التي نظمها الطلبة استجابة لتوجيهات دولة الكويت بتقديم العون للمحتاجين توزيع السلال الغذائية للاجئين السوريين في ثلاثة مخيمات لتخفيف وطأة الظروف المعيشية للاجئين”.

جانب من الحملة الانسانية لصالح اللاجئين السوريين في الاردن والمقدمة من الطلبة الكويتيين الدارسين في الاردن

واشاد باستجابة الطلبة الكويتيين لحملة التبرعات ودور سفارة الكويت في الاردن في اسناد هذا الجهد.

من جهتها قالت الطالبة منال الحربي ل(كونا) ان الطرود التي وزعت تتوج الجهد الإنساني للطلبة الكويتيين في الأردن ودورهم الإنساني في اسناد اللاجئين وتقديم العون لهم.

جانب من توزيع المساعدات الغذائية المقدمة من طلبة الكويت في الاردن لصالح اللاجئين السوريين في الاردن