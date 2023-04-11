السكنية: تسليم شهادات لمن يهمه الأمر الخاصة بأخر 9769 قسيمة سنكية في مدينة المطلاع بدءا من 26 أبريل الجاري

أعلن نائب المدير العام لشؤون العلاقات العامة والتطوير، المتحدث الرسمي باسم المؤسسة عمر الرويح، عن جهوزية فرق المؤسسة لتسليم 9769 شهادة لمن يهمه الأمر للمواطنين أصحاب القسائم السكنية ضمن 4 ضواحي في مدينة المطلاع السكنية وذلك تمهيدا لإصدار أوامر البناء.

وقال الرويح في تصريح صحفي إن المؤسسة ستبدأ تسليم الشهادات للمواطنين أصحاب القسائم في 26 أبريل الجاري، موضحا أن التقديم للحصول على الشهادات سيكون عبر تطبيق «سهل» الحكومي ومن ثم تسلم الشهادات مع المخطط الخاص بالقسيمة (كروكي الخدمات).

وأضاف: المؤسسة ستسلم الشهادات تباعا للقسائم السكنية بدءا من الضاحية الأولى N1 في مدينة المطلاع بإجمالي 2409 قسائم، ومن ثم الإعلان عن موعد استقبال أصحاب قسائم الضاحية الرابعة N4 بإجمالي 2590 قسيمة .

وذكر : في المرحلة الثالثة من الاستدعاء سيتم دعوة 2367 مواطنا من أصحاب القسائم في الضاحية الثالثة N3 لتسلم شهاداتهم يليهم 2403 قسيمة في الضاحية الثانية N2 والاخيرة من مدينة المطلاع.

وأشار الرويح أنه ومع إتمام تسليم شهادات البناء في الضواحي الأربعة تكون المؤسسة قد أتمت تسليم جميع قسائمها السكنية في مشروع مدينة المطلاع السكنية لأهالي أصحاب الطلبات باجمالي 28288 قسيمة سكنية.

وأكد الرويح ضرورة متابعة الإشعارات في «سهل» حيث سيرسل من خلاله إشعار عند اعلان الاستدعاء والانتهاء من المعاملة، كما يتعين على أصحاب القسائم المشمولين بتسلم الشهادات ضرورة تحديث رقم الهاتف لاسيما من لم يحدثه لاستكمال إجراءات التقديم على المعاملة.

وبين ان عملية التقديم ستكون منظمة وسلسة عبر تطبيق «سهل» الحكومي حيث سيتمكن أصحاب القسائم من استخراج شهادات «لمن يهمه الأمر»، بالإضافة إلى المخطط الخاص بالقسيمة (كروكي الخدمات) مع امكانية طباعتها دون الحاجة إلى مراجعة المؤسسة وذلك توفيرا للوقت والجهد على المواطنين.

وأوضح أن استمرار عمليات تسليم الشهادات في كل ضاحية سكنية لمدة أسبوعين هي من الإجراءات المعمول بها لدى المؤسسة في الضواحي السابقه لإتاحة المجال لأصحاب القسائم الواردة أسمائهم ضمن الاستدعاءات للحصول على شهاداتهم ومتابعة ملاحظاتهم إن وجدت.