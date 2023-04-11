بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 70.6 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 70.6 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع مؤشرها العام 6ر70 نقطة ليبلغ مستوى 73ر6903 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 03ر1 في المئة.

وتم تداول 14ر81 مليون سهم عبر 7763 صفقة نقدية بقيمة 8ر26 مليون دينار كويتي (نحو 2ر81 مليون دولار أمريكي).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 6ر19 نقطة ليبلغ مستوى 02ر5427 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 36ر0 في المئة من خلال تداول 6ر29 مليون سهم عبر 1601 صفقة نقدية بقيمة 6ر2 مليون دينار (نحو 8ر7 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 7ر89 نقطة ليبلغ مستوى 47ر7645 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 19ر1 في المئة من خلال تداول 4ر51 مليون سهم عبر 6162 صفقة بقيمة 16ر24 مليون دينار (نحو 2ر73 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 9ر19 نقطة ليبلغ مستوى 11ر5486 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 37ر0 في المئة من خلال تداول 2ر27 مليون سهم عبر 1342 صفقة نقدية بقيمة 5ر2 دينار (نحو 5ر7 مليون دولار).

وكانت شركات (بيت الطاقة) و(تنظيف) و(فيوتشر كيد) و(المساكن) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(أجيليتي) و(وطني) و(زين) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (سنام) و(منشآت) و(أهلي) و(أسمنت أبيض) الأكثر انخفاضا.