البلدية: 1282 بلاغ تلقاها الخط الساخن خلال شهر مارس الماضي

أعلنت بلدية الكويت أن أجمالي البلاغات التي تلقتها بلدية الكويت عن طريق الخط الساخن “139”و واتس اب البلدية “24727732” كانت 1282 بلاغ في جميع المحافظات وذلك من خلال إحصائية صادرة من قسم طوارئ بمراقبة النقليات بإدارة الخدمات العامة خلال شهر مارس الماضي.

وأوضحت البلدية بأن قسم الطوارئ بمراقبة النقليات بإدارة الخدمات العامة عبر الخط الساخن “139” تلقى 1222 بلاغ بالإضافة الى 60 شكوى تلقاها عبر واتس اب البلدية للشكاوي .

ولفتت الى ان البلاغات تتعلق بوجود مخلفات قمامة وأثاث مستعمل في الساحات وأمام المنازل وسكن عزاب ورمي أنقاض تعيق الطريق بالإضافة إلى سقوط أشجار وباعه جائلين وسيارات مهملة وقوارب فضلا عن تزويد المواطنين بأرقام وهواتف مراكز البلدية بالمحافظات.

وبينت أن 258 شكوى كانت حصيلة البلاغات في محافظة الاحمدي، الى جانب 236 شكوى لمحافظة الجهراء، بالإضافة الى 203 شكوى في محافظة مبارك الكبير، وكان عددها في محافظة الفروانية 197 فيما كان عددها 190 شكوى في محافظة حولي فضلا عن 198 شكوى في محافظة العاصمة.

وأشارت البلدية إلى أن جميع الشكاوى التي يتم استقبالها عبر خدمة الواتس اب وخدمة الخط الساخن “139” من قسم الطوارئ التابع لإدارة الخدمات يتم متابعتها من قبل موظفي الخط الساخن بعد تحويلها إلى جهات الاختصاص في البلدية طبقا للمحافظات فضلا عن التأكد من الإجراءات التي تم اتخاذها للتواصل مع الشاكي واطلاعه على تلك الإجراءات.

وأضافت بأن موظفي قسم الطوارئ التابع لإدارة الخدمات العامة يعملون على مدار 24 ساعة للتعامل مع الشكاوي المتلقات، مؤكدة في هذا الصدد على تحريك آليات ومعدات في حال وجود الحالات الطارئة في مختلف المحافظات التي تستوجب الحل الفوري للعمل على حلها.