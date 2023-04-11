الأرصاد الجوية: حالة مطرية في البلاد تبدأ اليوم تدريجيا والأحوال الجوية تتحسن مساء الخميس

الأرصاد الجوية: حالة مطرية في البلاد تبدأ اليوم تدريجيا والأحوال الجوية تتحسن مساء الخميس

قالت إدارة الأرصاد الجوية إن البلاد تتأثر بحالة مطرية تبدأ تدريجيا مساء اليوم الثلاثاء حتى عصر بعد غد الخميس وتكون متفاوتة الشدة ما بين خفيفة إلى متوسطة وغزيرة على بعض المناطق وتبلغ ذروتها بعد ظهر غد الأربعاء حتى ظهر الخميس.

وأضاف مراقب التنبؤات الجوية بالإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن هذه الحالة سببها تأثر البلاد بمرور منخفض جوي سطحي قادم من غرب البلاد يتزامن مع منخفض متعمق في طبقات الجو العليا.

وأوضح القراوي أن ذلك يؤدي الى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة تتخللها بعض السحب الركامية مصحوبة بأمطار رعدية تكون غزيرة على بعض المناطق مع حبات البرد ونشاط للرياح تزيد سرعتها على 60 كيلومترا في الساعة مع انخفاض الرؤية الأفقية وارتفاع الأمواج البحرية إلى أكثر من 7 أقدام.

وتوقع انخفاضا واضحا في درجات الحرارة بعد غد الخميس لتصل إلى 22 و24 درجة مئوية بالنسبة لدرجة الحرارة العظمى على أن تعاود الارتفاع التدريجي من يوم الجمعة ليبدأ التحسن التدريجي في الأحوال الجوية مساء الخميس.

ودعا الجميع إلى متابعة النشرة الجوية من خلال موقع إدارة الأرصاد الجوية وعبر تطبيقها الرسمي الخاص بالهواتف الذكية Kuwait Met خصوصا أثناء التقلبات الجوية للتعرف على آخر تطورات الطقس والاطلاع على التحذيرات الجوية في حال إصدارها.