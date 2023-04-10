وزارة الداخلية

الداخلية: ضبط 7 متغيبين و5 مخالفين و8 باعة جائلين و4 اشخاص بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة

11 أبريل، 2023
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قالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن الإنتشار الأمني المستمر على مختلف المناطق للإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة في إدارة حماية الآداب العامة ومكافحة الإتجار بالأشخاص أسفر عن ضبط (7) متغيبين، و(5) مخالفين لقانون الاقامة و(8) باعة جائلين، كما تم ضبط (4) اشخاص بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة، وجاري احالتهم لجهات الإختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

المصدر
كونا
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11 أبريل، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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