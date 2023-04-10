وزير الأوقاف: المسجد الكبير وجميع المراكز الرمضانية جاهزة لاستقبال المصلين خلال العشر الاواخر

وزير الأوقاف: المسجد الكبير وجميع المراكز الرمضانية جاهزة لاستقبال المصلين خلال العشر الاواخر

أكد وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور عامر الرطام اليوم الاثنين أن المسجد الكبير والمراكز الرمضانية بجميع المحافظات جاهزة لاستقبال المصلين خلال العشر الاواخر.

وقال الرطام في تصريح صحفي إن الوزارة حريصة على تنفيذ الخطط المعدة لتجهيز المسجد الكبير بعد انقطاع لمدة ثلاث سنوات منوها بافتتاح المسجد الكبير واستقبال المصلين وفق خطة منهجية وشراكة محلية مع الجهات ذات الصلة.

وذكر أن الخطة التي وضعتها الوزارة لاستقبال المصلين في الليالي المباركة تبين حرصها وحرص إدارات مساجد المحافظات على نجاح اكتمال الاستعدادات لاستقبال جموع المصلين.

وشدد على ضرورة بذل المزيد من الجهد والعمل خلال الليالي العشر الاخيرة من شهر رمضان المبارك بهدف توفير الاجواء الايمانية لعموم المصلين.

وأشاد بتعاون وزارات ومؤسسات الدولة التي ساهمت في تنظيم الليالي المباركة من وزارة الداخلية ووزارة الاعلام والبلدية والطوارئ الطبية والهيئة العامة للشباب وسائر المتطوعين من مختلف التخصصات.