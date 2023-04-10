وزير التربية: تجديد الثقة وسام فخر وأمانة تكليف بمسؤوليات جسيمة

أعرب وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور حمد العدواني عن خالص شكره وتقديره لسمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء على تجديد الثقة به وزيرا للتربية والتعليم العالي.

وقال العدواني في تصريح صحافي اليوم الاثنين إن تجديد الثقة وسام فخر وأمانة تكليف بمسؤوليات جسيمة سائلا المولى عز وجل أن “يعيننا على حملها ويوفقنا للعمل بواجباتها”.

وأكد المضي قدما في سبيل النهوض بالتعليم وتحسين مخرجاته لمواكبة سوق العمل والسير نحو تحقيق نهضة الكويت في شتى المجالات بسواعد أبنائها المخلصين.

وأشار إلى حرصه على استكمال الخطوات الإصلاحية التي انطلقت في وزارتي التربية والتعليم العالي بدءا من تطبيق سياسة الاحلال وتكويت وظائف التعليم بالتخصصات التي يتوافر بها العنصر الوطني ومرورا بتشكيل فرق فنية لإصلاح التعليم وفرق عمل لإعداد الإطار الوطني للمؤهلات العلمية.

ولفت الى أهمية تنفيذ توصيات تلك الفرق على أرض الواقع بشكل عاجل خلال الفترة المقبلة قائلا إنه سيكون لوزارة التربية “خطوات جادة وحازمة في تطوير المناهج الدراسية ومحاربة جميع الظواهر السلبية التي تؤثر على جودة التعليم ومخرجات الوزارة من ابنائنا الطلبة والطالبات”.

وشدد العدواني على أهمية استثمار كل القدرات وتسخير مختلف الإمكانيات والطاقات لمواصلة العمل نحو تطوير المنظومة التعليمية “لخدمة بلدنا الحبيب وتحقيق تطلعات وآمال شعبنا” منوها أن التربية والتعليم هما عماد نهضة الأوطان.