“الشؤون” تعلن عن احصائية فرقها التفتيشية لمراقبة العمل الخيري والتبرعات لشهر رمضان المبارك

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم الاثنين ان فرق التفتيش الميداني المكلفة بمراقبة العمل الخيري وجمع التبرعات قامت من 11 الى 17 رمضان بتنفيذ مئات الزيارات الميدانية وكذلك الرصد والمتابعة.

واشارت الوزارة في احصائية حصلت عليها وكالة الانباء الكويتية (كونا) ان فرقها قامت بتنفيذ 365 زيارة ميدانية للمساجد و17 زيارة لمقار الجمعيات الخيرية ورصد 25 كشكا مخالفا لجمع الملابس قامت بلإزالتها.

كما قامت فرق التفتيش برصد مطعم يقوم بالدعوة لجمع التبرعات لافطار صائم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وتمت مخاطبة وزارة التجارة والصناعة فيما تم رصد 7 اعلانات لجمعيات خيرية ومبرات وجهات اخرى غير ملتزمة بضوابط الاعلانات وتمت مخاطبة الجمعيات الخيرية لتلافي المخالفات.

وذكرت انه تم رصد 11 مخالفة بالمساجد عبارة عن اعلانات لجمع التبرعات لافطار صائم وتنفيذ العديد من المشاريع الخيرية وعدم التقييد بجدول الائمة بجدول توزيع الجمعيات على المساجد وتمت مخاطبة وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية.

ورصدت الفرق صندوقين لجمع التبرعات بالمساجد بالمخالفة لقانون جمع المال وتم عمل محضر اثبات حالة من قبل مفتشي الوزارة ومخاطبة وزارة الاوقاف كما رصدت 10 مخالفات لأشخاص وجهات يقومون بالدعوة لجمع التبرعات من خلال اعلانات على وسائل الاجتماعي وتم مخاطبة النيابة العامة.

واشارت الوزارة الى انها رصدت مخالفة لأشخاص وجهات يقومون بالدعوة لجمع التبرعات من خلال اعلانات فى الشوارع وتمت مخاطبة وزارة الداخلية كما رصدت مخالفات بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي تدعو لجمع التبرعات وتمت مخاطبة الهيئة العامة للاتصالات فيما رصدت فريقين تطوعيين يقومان بالدعوة لجمع التبرعات لافطار صائم وتم اعداد مخاطبة لادارة تنمية المجتمع.