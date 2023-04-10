وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الدولة لشؤون الاسكان المهندس مطلق العتيبي

الوزير مطلق العتيبي: لن نألو جهدا في أي منصب كان للقيام بواجبنا لخدمة البلاد

10 أبريل، 2023
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أعرب وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الدولة لشؤون الاسكان المهندس مطلق العتيبي عن خالص شكره وتقديره للقيادة السياسية وعلى رأسها سمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح وسمو ولي عهده الامين الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح وسمو الشيخ احمد نواف الاحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء لتسميته وزيرا في الحكومة الجديدة.

وقال العتيبي في تصريح صحفي اليوم الاثنين بمناسبة تعيينه وزيرا في الحكومة الجديدة إنه سيولي ملف الطلبات الاسكانية اهتماما أكبر وأنه لن يألو جهدا في أي منصب كان للقيام بواجبه في خدمة البلاد والعمل على استكمال مسيرة التنمية والتطوير من خلال ترجمة هذه الأمور إلى أفعال تصب في مصلحة الكويت.

وأكد أن المرحلة المقبلة ستكون للبناء والتنمية وكذلك تعتبر غاية في الاهمية في إدارة شؤون الشبكة الكهربائية والمائية ما يتطلب جهدا مضاعفا لتحقيق الاهداف المنشودة.

وأضاف الوزير العتيبي أن الوزارة بكافة طواقمها وقطاعاتها تعمل بهدف إيصال الخدمات الى المواطنين على أكمل وجه.

المصدر
كونا
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10 أبريل، 2023
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