المركز العلمي: الاهتمام بحماية الحيوانات البرية من الانقراض والتدريب على تقنيات إنقاذها وإعادة تأهيلها

أكد المركز العلمي التابع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي اليوم الاثنين الاهتمام بحماية وإنقاذ الحيوانات البرية من الانقراض عبر توفير المرافق والخبرات اللازمة للرعاية والتدريب على تقنيات إنقاذ الحيوانات وإعادة تأهيلها.

وأوضح المدير العام للمركز بالإنابة وعضو مجلس الإدارة الدكتور حمد ياسين في بيان صحفي أن المركز أطلاق الكثير من السلاحف والطيور الجارحة والحيوانات خلال السنوات الماضية بعد أن عمل طاقمه على علاجها من الإصابات والأمراض المختلفة التي تلحق بها وإعادة تأهيلها.

وأشار ياسين إلى أن عددا من السلاحف التي كانت ضمن برنامج التأهيل في العام الماضي استغرقت عملية إعادة تأهيلها نحو ستة أشهر بعد تعافيها من مرض النيمونيا وسوء التغذية وذلك عن طريق عمل فحص طبي ومتابعة دقيقة من قبل الفريق المختص بالمركز.

وذكر أنه تم تزويد تلك السلاحف بأجهزة تتبع بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي حتى يتمكن فريق إعادة التأهيل من معرفة مدى نجاح البرنامج ومعرفة المسافة التي تسافر إليها السلاحف ومناطق مبيتها والتأكد ما إذا كانت تفضل تواجدها في الكويت ام دول اخرى.

وبين أنه بعد 200 يوم تقريبا من إطلاق السلاحف وتعقبها بأجهزة التتبع وصلت السلاحف إلى السواحل الهندية اذ قطعت مسافة ما يقرب من 2000 كيلومتر.

وقال ياسين إن المركز حقق نجاحا كبيرا في برامج إعادة التكاثر لطيور البطريق الافريقية في الأسر إذ يوجد عدد منها في المركز والمصنفة ضمن لائحة الانقراض بسبب فقدان الموائل والصيد الجائر لمصادر طعامها والتلوث والتي يقدر عددها في العالم بحوالي 14000 زوج تكاثر.

وأفاد بأن برنامج إعادة التكاثر لطيور البطريق يهدف الى تخفيف الضغط على الأنواع الموجودة في البرية وتحسين فرص بقائها على قيد الحياة مشيرا الى أن طيور البطريق الافريقية وضعت بيوضها فى المركز العلمي ومن المتوقع ان يفقس البيض خلال اسابيع.

وأشار إلى أن النسور التي تعد من الطيور المهاجرة والتي تعبر أجواء الكويت خلال هجرتها تواجه تهديدات تكمن في فقدان الموائل اضافة الى “التسمم” من الأنشطة البشرية مثل استخدام المبيدات الحشرية والطعم السام والصيد والتي تم وضع لوائح وقوانين صارمة للحد من هذه الأفعال التي يمكن أن تضر بالحياة البرية بأكملها.

ونوه بالتعاون بين الهيئة العامة للبيئة وفريق حماية عيون البيئة في الكويت في تسليم نسر في حالة حرجة الى المركز العلمي اذ قام الفريق المختص بإنقاذ النسر الأسود الأوراسي الذي كان يعاني من جفاف شديد وإصابة خطرة إذ يتلقى حاليا العناية اللازمة في المركز.