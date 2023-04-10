رزوقي: الدفع بالعمل الجماعي لتحقيق أفضل النتائج

عقدت شركة الخطوط الجوية الكويتية الاجتماع القيادي السنوي بين الرئيس التنفيذي المهندس/ معن رزوقي وحضور نواب الرئيس التنفيذي، ومدراء الدوائر في الشركة والمساعدين ورؤساء الأقسام، وذلك لتسليط الضوء على خط سير الشركة في العام 2023 وكيفية تطويرها وتحسين أدائها والمحافظة على الخطة الموضوعة وتنفيذها بالشكل السليم الذي يساهم في الوصول إلى الأهداف المرجوة.

هذا ووجه رزوقي عدداً من الرسائل الهامة للقيادات، وقال: “إن الخطوط الجوية الكويتية بسواعد أبنائها المخلصين وتفانيهم الدؤوب، ماضية على خططها بالوصول إلى أفضل مستويات التميز بالخدمة التي تقدمها لعملائها الكرام، وتطور وتحسين منظومتها بالكامل عاماً تلو الآخر بما يعود بالفائدة على الناقل الوطني لدولة الكويت الخطوط الجوية الكويتية”.

وكشف رزوقي عن أن الخطوط الجوية الكويتية قامت بالتواصل مع الجهات الحكومية المعنية لصرف الصفوف الأمامية وبيع رصيد الاجازات والبت في دعم العمالة، حيث قامت بالتنسيق على إنهاء كافة هذه الإجراءات خلال الأسابيع القادمة لموظفيها، لافتاً إلى أنه جاري استكمال دراسة رواتب ومميزات الموظفين.

وقام رزوقي بتقديم كافة أوجه التشجيع والدعم للقيادات لبذل المزيد من الجهود في سبيل تحقيق المزيد من النجاحات والنتائج والاستمرار في الصعود ومواكبة أحدث ما يقدمه عالم الطيران حول العالم.

وأضاف رزوقي في حديثه للقيادات: “لقد قام موظفو الخطوط الجوية الكويتية بعمل ممتاز بالعام الماضي ومازالوا مستمرين هذا العام أيضاً على نفس النهج والأفكار التي من شأنها تتناسب مع الخطة الاستراتيجية الموضوعة من قبل السادة/ مجلس الإدارة حتى عام 2030، ومن ضمن هذه الخطة الوصول الى التحول الالكتروني بالكامل بكافة المنظومة الامر الذي سيساهم بشكل مباشر في تقليل الدورة المستندية والورقية وسرعة انجاز المهام وإنهائها بشكل دقيق”.

وحث رزوقي الموظفين على المثابرة والاجتهاد في العمل قائلاً لهم: “أنتم اليوم أصبحتم تتحملون مسؤولية كبيرة على عاتقكم التحليق بطائرنا الأزرق بثقة في سماء العالم، ونحن نثق بما ستقدمونه الفترة المقبلة من تفاني وأداءٍ متميّز في علو وازدهار الناقل الوطني لدولة الكويت وتحقيق إنجازات كما حققتها الأجيال السابقة”.