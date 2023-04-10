استشهاد فتى فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في مدينة اريحا

استشهد فتى فلسطيني اليوم الاثنين جراء اصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مخيم (عقبة جبر) في مدينة (أريحا) بالضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة في بيان ان الفتى محمد بلهان (15 عاما) استشهد متأثرا بجروح أصيب بها بالرصاص الحي في الرأس والصدر والبطن خلال اقتحام الاحتلال المخيم فيما تم نقل اصابتين اخرين برصاص قوات الاحتلال الى مستشفى (أريحا) الحكومي.

وذكرت مصادر محلية فلسطينية ان قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وحاصرت عددا من المنازل ووقعت مواجهات الشبان ما أدى الى إصابة بلهان بالرصاص الحي نقل على اثرها الى المستشفى حيث اعلن عن استشهاده.

وارتفع بذلك عدد الفلسطينيين الذين قتلوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العام الى 96 شهيدا وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

من جهته ذكر نادي الأسير الفلسطيني في بيان ان قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان قبل انسحابها من المخيم.