وزير الصحة: مرحلة جديدة من العمل لاستكمال الارتقاء بالخدمة الصحية المقدمة للمواطن

أعرب معالي وزير الصحة د. أحمد العوضي عن جزيل شكره وتقديره لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف على نيل وتجديد ثقتهم به، وأكد الدكتور العوضي التطلع إلى مرحلة جديدة من العمل، لاستكمال الارتقاء بالخدمة الصحية المقدمة للمواطن الكريم، مثمنا دور الكوادر الصحية والادارية وجميع العاملين في الوزارة خلال الفترة الماضية، متطلعا لمواصلة العمل بروح الفريق الواحد، لتحقيق الأهداف التي ترتكز عليها خطة الوزارة.

وأشار الوزير العوضي إلى استكمال ما بدأنا تنفيذه بشأن مواصلة جهود التحول الرقمي وميكنة خدمات الصحية، واستكمال تشغيل المنشآت الجديدة، وتسخير كل الإمكانيات للارتقاء بالمنظومة الصحية عبر الرؤية الشمولية للتعامل مع التحديات، بما يوفر بيئة العمل المناسبة للكوادر والكفاءات الوطنية، وتوفير بيئة العمل المناسبة، ووضع الأطر التنظيمية للتغلب على ما يواجهونه من تحديات.

وأشار الوزير العوضي إلى حرص الوزارة على مواصلة جهود المحافظة على المؤشرات الصحية التي تتبوء فيها المنظومة الصحية الكويتية مراكز متقدمة، وتعزيز هذا التقديم والارتقاء بالمستوى الفني للكوادر الطبية لمواصلة النجاحات في ظل الإمكانيات التي تتمتع بها المنظومة الصحية.

كما أكد الوزير العوضي أن الوزارة تضع على رأس الأولويات تطوير الآداء المهني، الذي يعد من الركائز الأساسية للمنظومة الصحية، لتحقيق مزيد من التميز، وذلك بموازاة جودة الخدمة المقدمة للمواطن بما يتفق مع المعايير العالمية، سائلا الله العلي القدير موفور الصحة والسلامة للجميع، ولوطننا العزيز مزيدا من التقدم والازدهار، تحت راية حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله.