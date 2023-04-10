بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 69.88 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على انخفاض مؤشرها العام 88ر69 نقطة ليبلغ مستوى 10ر6833 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 01ر1 في المئة.

وتم تداول 9ر66 مليون سهم عبر 6268 صفقة نقدية بقيمة 8ر21 مليون دينار كويتي (نحو 71 مليون دولار أمريكي).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 75ر28 نقطة ليبلغ مستوى 41ر5407 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 53ر0 في المئة من خلال تداول 18 مليون سهم عبر 1212 صفقة نقدية بقيمة 9ر1 مليون دينار (نحو 6 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 79ر85 نقطة ليبلغ مستوى 73ر7555 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 12ر1 في المئة من خلال تداول 8ر48 مليون سهم عبر 5056 صفقة بقيمة 8ر19 مليون دينار (نحو 5ر64 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 53ر33 نقطة ليبلغ مستوى 14ر5466 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 61ر0 في المئة من خلال تداول 6ر15 مليون سهم عبر 917 صفقة نقدية بقيمة 8ر1 دينار (نحو 8ر5 ملايين دولار).

وكانت شركات (بيان) و(العقارية) و(يونيكاب) و(كابلات) و(يوباك ) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(وطني) و(بنك بوبيان) و(زين) و(الخليج ب) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (سنرجي) و(الخليجي) و(مشات) و(البيت) و(حيات كوم) الأكثر انخفاضا.