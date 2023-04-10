الأرصاد الجوية: البلاد تشهد حالة مطرية تبدأ تدريجيا ظهر غد حتى عصر الخميس المقبل

قالت إدارة الأرصاد الجوية إن البلاد تتأثر بحالة مطرية تبدأ تدريجيا ظهر غد الثلاثاء حتى عصر يوم الخميس المقبل وتكون متفاوتة الشدة ما بين خفيفة إلى متوسطة وغزيرة على بعض المناطق وتبلغ ذروة هذه الحالة بعد غد الأربعاء حتى ظهر الخميس.

وأوضح مراقب التنبؤات الجوية بالإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين أن ذلك عائد إلى تأثر البلاد بمرور منخفض جوي سطحي قادم من غرب البلاد يؤدي لتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة.

وأضاف القراوي أن تلك السحب تتخللها بعض السحب الركامية مصحوبة بأمطار رعدية تكون غزيرة على بعض المناطق ونشاط للرياح تزيد سرعتها على 60 كيلومترا في الساعة ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية وارتفاع الأمواج البحرية الى أكثر من سبعة أقدام.

وتوقع انخفاضا واضحا في درجات الحرارة الخميس المقبل حيث تصل إلى ما بين 25 و27 درجة مئوية بالنسبة لدرجة الحرارة العظمى داعيا الجميع لمتابعة النشرة الجوية عبر موقع الإدارة وتطبيقها على الهواتف الذكية Kuwait Met خصوصا أثناء التقلبات الجوية للتعرف على آخر تطورات الطقس والاطلاع على التحذيرات الجوية في حال إصدارها.