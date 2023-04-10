البلدية: غلق محل وتحرير 29 مخالفة وتوجيه 13 انذار خلال جولة تفتيشية في الجليب وخيطان

في اطار تكثيف الجولات الرقابية لفرق بلدية الكويت ميدانيا وبناءا على توجيهات مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي بضرورة تفعيل تطبيق قانون البلدية واللوائح والانظمة .

اعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام الفريق الرقابي بإدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بمراقبة المحلات والاعلانات تنفيذ جولة تفتيشية على المحلات بمنطقتي جليب الشيوخ وخيطان للتأكد من التزام أصحاب المحلات بالشروط والضوابط المعمول بها في البلدية.

وفي هذا السياق أوضح نائب المدير العام لقطاع الرقابة والتفتيش بالإنابة ومدير إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية بمحافظة الفروانية د. ناصر الرشيدي بأن الجولة على المحلات بمنطقتي جليب الشيوخ وخيطان قد اسفرت عن غلق محل وتحرير 29 مخالفة تمثلت في فتح وادارة محل قبل الحصول على ترخيص من قبل البلدية بالإضافة الى توجيه 13 انذار.

ودعا الرشيدي أصحاب المحلات التقيد والالتزام بالاشتراطات والضوابط المعمول بها في البلدية تجنبا للمخالفة والغرامة التي قد تصل في بعض الأحيان للغلق الإداري.