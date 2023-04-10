من حملة البلدية

البلدية: غلق محل وتحرير 29 مخالفة وتوجيه 13 انذار خلال جولة تفتيشية في الجليب وخيطان

10 أبريل، 2023
0 36 دقيقة واحدة

في اطار تكثيف الجولات الرقابية لفرق بلدية الكويت ميدانيا وبناءا على توجيهات مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي بضرورة تفعيل تطبيق قانون البلدية واللوائح والانظمة .

اعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام الفريق الرقابي بإدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بمراقبة المحلات والاعلانات تنفيذ جولة تفتيشية على المحلات بمنطقتي جليب الشيوخ وخيطان للتأكد من التزام أصحاب المحلات بالشروط والضوابط المعمول بها في البلدية.

وفي هذا السياق أوضح نائب المدير العام لقطاع الرقابة والتفتيش بالإنابة ومدير إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية بمحافظة الفروانية د. ناصر الرشيدي بأن الجولة على المحلات بمنطقتي جليب الشيوخ وخيطان قد اسفرت عن غلق محل وتحرير 29 مخالفة تمثلت في فتح وادارة محل قبل الحصول على ترخيص من قبل البلدية بالإضافة الى توجيه 13 انذار.

ودعا الرشيدي أصحاب المحلات التقيد والالتزام بالاشتراطات والضوابط المعمول بها في البلدية تجنبا للمخالفة والغرامة التي قد تصل في بعض الأحيان للغلق الإداري.

المصدر
بيان صحفي
الوسوم
10 أبريل، 2023
0 36 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

الأرصاد الجوية: البلاد تشهد حالة مطرية تبدأ تدريجيا ظهر غد حتى عصر الخميس المقبل

10 أبريل، 2023

سمو ولي العهد يستقبل سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء لأداء اليمين الدستورية

10 أبريل، 2023

هيئة الشباب: نهتم بتوفير مسارات مهنية مميزة للشباب الكويتي حديثي التخرج

10 أبريل، 2023

“الاوقاف”: توفير متطلبات المساجد استعدادا لاستقبال جموع المصلين خلال صلاة القيام

10 أبريل، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى