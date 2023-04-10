العثور على جثتين بعد انهيار مبنى بوسط مدينة مارسيليا الفرنسية

عثر رجال الانقاذ في فرنسا على جثتين أسفل أنقاض مبنى انهار بمدينة مارسيليا الفرنسية، وذلك بعد يوم من وقوع الحادث.

وذكرت تقارير فرنسية نقلا عن قطاع الطوارئ القول إنه مع ذلك فإن الوضع حول مكان الحادث مازال صعبا، ومن المرجح أن تكون عملية انتشال الجثث صعبة.

ويشار إلى أن حريقا مازال مستعرا أسفل الأنقاض مما يعوق جهود الانقاذ.

ويتردد أن ثمانية أشخاص كانوا يعيشون في المبنى وهم الآن في عداد المفقودين. ولم يتضح ما إذا كانت الجثتان تعودان لأي من الأشخاص المفقودين الثمانية.

وكان المبنى المؤلف من أربعة طوابق قد انهار في المدينة الواقعة بجنوب فرنسا في الساعات الأولى من صباح أمس الأحد. وقد انهارت أجزاء من منزلين مجاورين .

وذكرت تقارير إعلامية أنه تم تسجيل إصابة خمسة أشخاص على الأقل. ووفقا للتقارير الإعلامية، فقد كانوا في مبنى مجاور.

ومن المرجح أن يكون الانهيار ناجم عن وقوع انفجار، إلا أن السلطات لم تتوصل للسببب حتى الآن.

ويتردد أن الثمانية أشخاص هم أشخاص كبار السن وزوجان في الثلاثينات من عمرهما.

وقد دفنت الأنقاض رجلا في منزل مجاور، حيث قالت صديقته إنها لم تتمكن من التواصل معه منذ وقوع الحادث.