رئيس مجالس منظمة التعاون الاسلامي يدعو إلى اجتماع طارئ حول الوضع في فلسطين

دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري (البرلمان) ابراهيم بوغالي اليوم الأحد بصفته رئيسا لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى “عقد اجتماع طارئ عن بعد للترويكا الرئاسية ولجنة فلسطين”.

وأوضح البرلمان الجزائري في بيان ان “رئيس المجلس إبراهيم بوغالي دعا إلى عقد هذا الاجتماع بالنظر إلى الوضع الطارئ الذي تشهده فلسطين لاسيما الاعتداءات السافرة الأخيرة لاحتلال الكيان الصهيوني على المسجد الأقصى” مشيرا الى أن “الاجتماع سينعقد نهار غد الاثنين”.

وأكد البيان أن بوغالي “قام باتصالات ومكالمات هاتفية مع بعض رؤساء المجالس الأعضاء في الاتحاد بمن فيهم عضوي الترويكا” حيث شدد على “ضرورة دراسة هذه الانتهاكات الخطيرة ومضاعفاتها على حرمة الأماكن المقدسة وحق المسلمين في أداء شعائرهم الدينية في هذا الشهر الفضيل”.

وتابع قائلا إن “الوضع يستدعي عقد اجتماع طارئ لأخذ القرارات والتوصيات المناسبة”.