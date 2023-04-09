مدير عام الهيئة العامة للشباب بالتكليف مشعل السبيعي يلقي كلمته

هيئة الشباب: نهتم بتوفير مسارات مهنية مميزة للشباب الكويتي حديثي التخرج

10 أبريل، 2023
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أكد مدير عام الهيئة العامة للشباب بالتكليف مشعل السبيعي اهتمام الهيئة بتوفير مسارات مهنية مميزة للشباب الكويتي حديثي التخرج في عدد من المجالات المهمة بهدف تنمية مهاراتهم وتعزيز معارفهم للأسهام بالحاقهم بسوق العمل بالقطاعين العام والخاص.

جاء ذلك في تصريح أدلى به السبيعي للصحفيين عقب تكريمه للشباب المشارك في البرنامج التدريبي والتأهيلي لاداراة العقود الهندسية للموسم (2022-2023) ضمن مشروع “صناع العمل” الذي أقيم مساء اليوم الاحد في مركز شباب الدعية.

وقال إن هذا البرنامج والذي عقد بتعاون مميز مع جامعة الكويت استقطب 50 شابا وشابة من المهندسين في مختلف تخصصات الهندسة مشيدا بالتزام الشباب وحرصهم على تطوير قدراتهم في هذا التخصص.

وبين ان الهيئة ماضية في تطوير برامجها ومشاريعها بما يحقق تطلعات الشباب وتلبية طموحاتهم في تنمية مهاراتهم في تخصصاتهم منوها بجهود القائمين على مشروع صناع العمل لاختيارهم برامج مميزة للشباب والتي تشهد اقبالا كبيرا.

من جانبه قال مدير فريق مشروع “صناع العمل” الدكتور هاشم الطبطبائي في تصريح مماثل ان هذه الدورات ارتكزت على تزويد المتدربين بخبرات فنية تتعلق بسوق العمل بشكل مباشر والتي لا يتم تدريسها في الجامعات والكليات الدراسية.

واضاف الطبطبائي ان مشروع “صناع العمل” الذي بدأ قبل ثلاث سنوات شمل تقديم عدد من البرامج منها (ادارة المرافق) و(مساعد المحامي) و (البرمجة) و(المحاسبة) وغيرها من البرامج لتمكين الشباب من التميز والنجاح بأعمالهم المقبلة.

بدورها اوضحت المتدربة روان المري ان البرنامج الذي عقد بجامعة الكويت بمنطقة الشدادية كان مميزا وتنوع ما بين المحاضرات النظرية والتطبيق العملي مضيفة انها استفادت كثيرا من هذا البرنامج.

ودعت المري زملائها من الخريجين الشباب للالتحاق بهذه البرامج المفيدة التي تمنحهم مساحات مميزة للارتقاء بمستوياتهم الفنية مثمنة مبادرة هيئة الشباب بتنظيم هذه البرامج التي تستثمر قدرات الشباب في سن مبكرة.

المصدر
كونا
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10 أبريل، 2023
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