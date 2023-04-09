الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي

أمين “مجلس التعاون” يدين اقتحامات الاحتلال الاسرائيلي المتكررة للمسجد الأقصى

10 أبريل، 2023
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دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي التصعيد الإسرائيلي في القدس واستمرار جنود الاحتلال في انتهاك حرمة المسجد الأقصى المبارك.

وقال البديوي في بيان اليوم الاحد إن استمرار الاقتحامات وإطلاق النار من قوات الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى انتهاك لحرمات المقدسات وعدوان على القبلة الأولى للمسلمين وتعد على القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بهذا الشأن.

واضاف البديوي أن تواصل هذه الانتهاكات يعد منعطفا خطيرا تتحمل تبعاته الحكومة الإسرائيلية في تأجيج الوضع وإشعال نار الفتنة والكراهية.

واوضح ان البيانات الصادرة عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تؤكد المواقف الثابتة لدول مجلس التعاون بشأن القضية الفلسطينية وحرمة الأماكن المقدسة وآخرها البيان الصادر عن أعمال الدورة الثالثة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون.

واكد مركزية القضية الفلسطينية ودعم مجلس التعاون لسيادة الشعب الفلسطيني على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967 وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وضمان حقوق اللاجئين وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل.

ودعا البديوي المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات عملية اتجاه لحماية المدنيين الفلسطينيين ووقف استهداف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس ومحاولات تغيير طابعها القانوني وتركيبتها السكانية والترتيبات الخاصة بالأماكن المقدسة الإسلامية.

المصدر
وكالات
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10 أبريل، 2023
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