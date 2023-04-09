“الاوقاف”: توفير متطلبات المساجد استعدادا لاستقبال جموع المصلين خلال صلاة القيام

اكدت وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية اليوم الاحد أنها وفرت متطلبات المساجد استعدادا لاستقبال جموع المصلين خلال صلاة القيام في شهر رمضان المبارك.

وقال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المساعد لقطاع المساجد صلاح الشلاحي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن قطاع المساجد بدأ بوقت مبكر الاستعداد لهذه الليالي المباركة بكل طاقاته وطواقمه.

وذكر الشلاحي أن وزارة الأوقاف تعمل وفق منظومة مشتركة مع وزارات ومؤسسات الدولة المعنية انطلاقا من استراتيجية الوزارة بالتعاون مع وزارات وجهات الدولة المعنية.

من جانبه قال مدير ادارة الاعلام في وزارة الاوقاف الدكتور احمد العتيبي في تصريح مماثل ل(كونا) إن الوزارة جاهزة لاستقبال جموع المصلين في صلاة القيام خلال العشر الأواخر من شهر رمضان الجاري.

وذكر العتيبي أن إدارة الاعلام حريصة على التنسيق مع المراكز الرمضانية والمساجد التي تقام فيها صلاة القيام والمؤسسات الاعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة مؤكدا تنفيذ مبادئ استراتيجيتها التي تدعو الى الشراكة مع الاخر.

ودعا العتيبي المصلين إلى تسجيل ملاحظاتهم للتواصل مع ادارات المراكز الرمضانية وإدارة مكتب الوكيل المساعد لقطاع المساجد لمعالجتها في اسرع وقت ممكن.