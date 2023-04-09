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الجمارك: إحباط تهريب كمية كبيره من كروز السجائر بسيارتين خليجين بجمارك النويصيب

9 أبريل، 2023
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تمكن رجال الجمارك في منفذ النويصيب الحدودي من إحباط تهريب كميات كبيره من كروز السجائر

وفي التفاصيل، قام رجال الجمارك بمنفذ النويصيب البري بإيقاف خليجي يقود سيارة تحمل لوحات كويتية، وبعد فحصها بدقة من قِبَل المفتشين الجمركيين تبين لهم أن السيارة معدّلة ومجهزة بشكل كامل واحترافي للتهريب، وبتفكيكها تم ضبط عدد كبير من كروز السجائر المنوعة.

وفي مساء اليوم نفسه، تمكّن المفتشون الجمركيون بمنفذ النويصيب من ضبط سيارة يقودها خليجي وتحمل لوحات خليجية مخبأ بداخلها كمية كبيره من كروز السجائر بطريقة احترافية هذا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المصدر
جمارك الكويت
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9 أبريل، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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