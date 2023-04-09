ممثل سمو الأمير سمو ولي العهد يقوم بزيارة إلى النادي الكويتي الرياضي للصم

قام ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله مساء اليوم يرافقه سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بزيارة إلى النادي الكويتي الرياضي للصم.

حيث كان في استقبال سموه وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن بداح المطيري والمدير العام للهيئة العامة للرياضة بالتكليف فيصل ناصر اليتيم ورئيس مجلس إدارة النادي الكويتي الرياضي للصم انور منيف الحربي.

وقد ألقى ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله كلمة بهذه المناسبة: “بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده حمد الشاكرين ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين.

الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد إنه لمن دواعي سروري أن ألتقي في هذه الليلة المباركة بالأخوة والأبناء في النادي الكويتي الرياضي للصم لأنقل إليكم جميعا تهنئة أخي حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه) بشهر رمضان الكريم.

كما يسعدني أن أبادلكم التهاني والتبريكات بشهر الإحسان والخيرات أعاده الله علينا وعليكم وعلى وطننا العزيز والأمتين الإسلامية والعربية باليمن والبركات.

الأخوة والأبناء: ونحن نلتقي اليوم بشركاء الوطن في مسيرة بنائه ونهضته من إخواننا وأبنائنا في النادي الكويتي الرياضي للصم فإننا نؤكد أنهم جزء من ثروتنا البشرية وعنصر فعال في المجتمع الكويتي الذي يحمل لهم في القلوب كل حب وتقدير.

كما نؤكد أن الاهتمام بذوي الهمم من أولوياتنا وأن الدولة بكافة جهاتها المعنية لا تدخر جهدا في توفير كافة سبل الرعاية والاحتياجات لضمان راحتهم ودمجهم في المجتمع.

الأخوة والأبناء: إننا نتابع بالفخر والاعتزاز ما يقيمه ناديكم من أنشطة وفعاليات وما تحققونه على المستويين المحلي والخارجي من إنجازات.. فقد سعدنا بحصول الفريق الأول لكرة القدم (صالات) بالنادي على كأس الفريق المثالي في دوري الوزارات والهيئات الحكومية للموسم الرياضي (2022 – 2023) وتتويج ناديكم بطلا لبطولة (بولينغ – صيفكم بارد) بحصوله على المراكز الثلاث الأولى وحصول منتخب الصم للسباحة على المركز السابع في بطولة الألعاب الأولمبية الصيفية (24) للصم التي أقيمت في البرازيل.

الأخوة والأبناء: إننا نقدر لكم استمرار التواصل والتعاون مع الجهات الحكومية ومؤسسات الدولة ونقل الخبرات فيما يتعلق بـ(لغة الإشارة) وكذلك تعاونكم مع الجهات التطوعية والخيرية ومساهمة أعضاء ناديكم في الأعمال الإنسانية.

كما نثمن عاليا التعاون مع الجهات المناظرة إقليميا ودوليا من خلال الزيارات المتبادلة ونقل الخبرات ومشاركتكم في الاجتماع (49) للجنة الدولية لرياضة الصم خلال شهر سبتمبر الماضي.

الأخوة والأبناء: ونحن نفخر بإنجازات ناديكم مقدرين جهود القائمين عليه وخبراتهم الطويلة وإسهاماتهم البارزة في مختلف الأنشطة فإننا نوصي مجلس إدارة النادي رئيسا وأعضاء بمواصلة العطاء وتفعيل دور أعضاء النادي في المجتمع والمشاركة في الفعاليات الدولية لرفع راية دولة الكويت عالية في كافة المحافل.

كما نوجه الجهات المعنية في الدولة نحو تقديم كافة صور الدعم لأخواننا وأبنائنا ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع تعليميا وثقافيا ورياضيا.

وختاما فإننا ندعو الله تعالى أن يوفق الجميع لخدمة وطننا العزيز في ظل القيادة الحكيمة لسيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (حفظه الله ورعاه) وسدد بالتوفيق خطاه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.