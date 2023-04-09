مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك تهدي الأطفال مسرحية “مدينة الاضواء” في العيد

قال المدير العام لمؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية شفيق السيد عمر إن مسرحية (مدينة الأضواء) هي هدية المؤسسة للأطفال في عيد الفطر السعيد.

وأضاف السيد عمر في تصريح صحفي اليوم الأحد أن هذا العمل هو أول تجارب المؤسسة في تقديم عروض مسرحية تربوبة توعوية في إطار فني استعراضي مشيرا إلى أن المؤسسة تستعيد من خلاله الأعمال المسرحية الخليجية رفيعة المستوى التى قدمت في المرحلة الذهبية من تاريخ مسرح الطفل في الكويت ودول مجلس التعاون.

وأشار إلى أن مسرحية (مدينة الاضواء) تأتي امتدادا لاستراتيجية المؤسسة التي تهدف الى شراكتها مع القطاع الخاص بالاضافة إلى السعي من أجل تعزيز الابداع عند الاطفال وحثهم على تحقيق أحلامهم ضمن أهداف توعوية تربوية وترسيخ القيم الاجتماعية.

وذكر أن أحداث المسرحية تدور حول الطفلة (أمل) ووالدتها (بسمة) ومعاناتهما في مواجهة الفقر والحرب في رحلة عاصفة بالمغامرة والمعاناة والأمل تنتهي في مدينة الأضواء.

وأكد حرص المؤسسة على أن تكون أولى تجاربها في هذا المجال عبر تقديم عمل مسرحي استعراضي بقيم تربوية توعوية عالية المستوى تؤسس لتقديم عدد من المشاريع الجديدة لافتا إلى أن العمل سيعرض في عدد من دول مجلس التعاون الخليجي بعد عيد الفطر.

وبين أن المسرحية من تأليف عثمان الشطي وإخراج رمضان إياد وبطولة كوكبة من النجوم الشباب منهم فوز الشطي وبشار الجزاف ويوسف البلوشي وفهد باسم وايمان الحسيني والإشراف العام خالد الجدي ومدير ادارة الانتاج رائد حسن .

وأضاف أن المسرحية ستقام على مسرح مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك بالسالمية اعتبارا من أول ايام عيد الفطر على أن تتم الحجوزات عبر الموقع وعلى تطبيق ايفينتات.