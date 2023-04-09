وزير الخارجية يتسلم رسالة خطية من نظيره الفلسطيني حول التطورات الراهنة والاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى

وزير الخارجية يتسلم رسالة خطية من نظيره الفلسطيني حول التطورات الراهنة والاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى

تسلم وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح رسالة خطية من وزير خارجية دولة فلسطين الشقيقة الدكتور رياض المالكي حول التطورات الراهنة للقضية الفلسطينية والاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على المسجد الأقصى ومقدسات المسلمين والانتهاكات المستمرة للقانون الدولي والقرارات والمواثيق الأممية.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير لسفير دولة فلسطين لدى دولة الكويت رامي طهبوب اليوم الأحد في ديوان عام وزارة الخارجية.

وقد جدد الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح خلال اللقاء موقف دولة الكويت المبدئي والثابت تجاه إدانة واستنكار الاعتداءات المستمرة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الشقيق لاسيما الاقتحام الأخير الذي شرعت به القوات الاسرائيلية على المسجد الأقصى الشريف واعتدائها المسلح على المصلين والمعتكفين العزل مبينا بأن هذه الجرائم الاسرائيلية الممنهجة والخطيرة تشكل خرقا وانتهاكا صارخا لكل القيم الإنسانية والمبادئ والمواثيق الدولية وقوانينها داعيا المولى العلي القدير في هذه الأيام المباركة بأن يحفظ فلسطين وشعبها الشقيق من كل مكروه وأن يمن عليهم بالأمن والأمان والسلامة من كل سوء.