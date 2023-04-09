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شرطة هامبورغ الألمانية تحذر من احتمال وجود مواد سامة في الهواء بعد اندلاع حريق

9 أبريل، 2023
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حذرت الشرطة في مدينة هامبورغ الألمانية السكان من احتمال وجود مواد سامة في الهواء بعد حريق بمنشأة تخزين.

وقال متحدث باسم الشرطة إنه تم إجلاء نحو 140 شخصا وإنه لا يمكن على الفور تحديد مدى خطورة الوضع.

وذكرت السلطات أن الحريق اندلع في روتينبورجزارت التي تبعد بضعة كيلومترات إلى الجنوب الشرقي من هامبورغ، وأن السحابة الدخانية تتحرك باتجاه وسط المدينة.

وقال المتحدث باسم الشرطة إن لون السماء صار داكنا نتيجة لذلك، لكن الطقس جعل من الصعب التمييز بين الدخان والسحب.

وأضاف المتحدث أن الشرطة وسلطات الإطفاء تقيم الموقف.

المصدر
وكالات
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9 أبريل، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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