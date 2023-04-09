من حملة البلدية

البلدية: إزالة 243 مخيم بالمنطقة الشمالية و الجنوبية

9 أبريل، 2023
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كشفت ادارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن تواصل الحملات الميدانية التي تشنها لجنة المخيمات الربيعية بمحافظتي الجهراء و الاحمدي لإزالة المخيمات تزامناً مع انتهاء موسم التخييم 15-3-2023 .

وأكدت لجنة المخيمات الربيعية بان الحملات التي تنفذها إدارة النظافة العامة واشغالات الطرق بمحافظتي الجهراء و الأحمدي بمشاركة العديد من الآليات أسفرت عن إزالة 243 مخيم بالمنطقة الشمالية و الجنوبية .

كما شددت على المواطنين والمقيمين الالتزام بإزالة المخيمات قبل ان تصلها آليات البلدية لإزالتها ومن ثم يتم عمل بلوك للتأمين لأصحاب المخيمات والحملة مستمرة .

المصدر
بيان صحفي
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9 أبريل، 2023
0 14 أقل من دقيقة

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