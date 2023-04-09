صدور مرسوم بتشكيل الوزارة برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح

بعد الاطلاع على الدستور،،

وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هجري الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،،

وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 4 رجب 1444 هجري الموافق 5 مارس 2023م

بتعيين رئيس مجلس الوزراء

وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،،

رسمنا بالاتي

مادة اولى

يعين كل من:

طلال خالد الأحمد الصباح نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية ووزيرا للدفاع بالوكالة. د.خالد علي محمد الفاضل نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء. د. بدر حامد يوسف الملا نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للنفط ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة. فهد علي زايد الشعلة وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الاتصالات. عبدالرحمن بداح عبدالرحمن المطيري وزيرا للاعلام ووزير دولة لشؤون الشباب د.أحمد عبدالوهاب أحمد العوضي وزيرا للصحة. د.أماني سليمان عبدالوهاب بوقماز وزيرا للاشغال العامة. د. حمد عبدالوهاب حمد العدواني وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي. سالم عبدالله الجابر الصباح وزيرا للخارجية. مي جاسم محمد البغلي وزيرا للشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفولة. د.عامر محمد علي محمد وزيرا للعدل ووزيرا للاوقاف والشؤون الاسلامية. مطلق نايف عمر أبورقبة العتيبي وزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير دولة لشؤون الاسكان. محمد عثمان محمد العيبان وزيرا للتجارة والصناعة. مناف عبدالعزيز اسحق الهاجري وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء ابلاغ هذا المرسوم الى مجلس الامة ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ولي العهد

مشعل الاحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

أحمد نواف الاحمد الصباح